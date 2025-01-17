Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

В США продали особняк из "Один дома": за сколько купили дом

Алена Кюпели
17 января 2025, 21:02
314
Дом становится туристической достопримечательностью во время праздников.
Легендарный дом обрел новых хозяев
Легендарный дом обрел новых хозяев / Коллаж Главред, фото скриншот, Википедия

Кратко:

  • За сколько купили дом
  • В чем его "подводные камни"

Легендарный особняк из фильма "Один дома" продан дороже запрашиваемой цены за 5,5 млн долларов

Как пишет издание Bloomberg, оригинальный дом, использованный в фильме "Один дома", находится в пригороде Чикаго Уиннетка, штат Иллинойс.

видео дня

Георгианский колониальный дом по адресу 671 Lincoln Avenue в богатом пригороде Норт-Шор в Виннетке был передан по контракту в течение недели после его листинга в мае. Владельцы Триша и Тим Джонсон запросили 5,2 миллиона долларов, но получили несколько предложений, что повысило цену.

"Хотя для продавцов это конец эпохи, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много прекрасных воспоминаний", — заявила в пресс-релизе в четверг Дон Маккенна, агент, представляющий продавцов.

В доме площадью 850 квадратных метров есть пять спален, он был отремонтирован в 2018 году. Джонсоны приобрели дом в 2016 году. Покупатели не были названы, и информация о продаже пока не опубликована в записях округа.

Дом становится туристической достопримечательностью во время праздников, когда поклонники фильма стекаются, чтобы увидеть его культовый кирпичный фасад. Ниман сказал, что новые владельцы готовы принять славу собственности.

В 1990 году на телеэкраны впервые вышла рождественская семейная комедия "Один дома" - результат творческого дуэта режиссеров Криса Коламбуса и Джона Хьюза, которая дала начало целой медиафраншизе из шести фильмов.

Первая лента рассказывает о приключениях 8-летнего Кевина Маккалистера. В канун Рождества мальчик загадал желание - остаться дома одному. Его желание исполняется: утром вся семья Маккалистеров собирается и улетает в Париж. Из-за сумбурных сборов они не замечают, что Кевина с ними нет.

Дом стал ловушкой для воров, над которыми мальчик знатно поиздевался.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее знаменитая британская светская львица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели, которая изменила ее жизнь на заре карьеры.

Ранее также Главред рассказывал о том, как же за 34 года изменились актеры, которые сыграли в культовом "Один дома".

Вас также может заинтересовать:

Что такое "Один дома"?

"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Более 50% города потеряно": военный рассказал, что происходит в Торецке

"Более 50% города потеряно": военный рассказал, что происходит в Торецке

22:03Украина
Пособник войны против Украины получит миллиарды кубов газа от РФ – Путин

Пособник войны против Украины получит миллиарды кубов газа от РФ – Путин

21:18Мир
Фицо "уже несколько дней" зовет Зеленского на встречу: премьер назвал новую дату

Фицо "уже несколько дней" зовет Зеленского на встречу: премьер назвал новую дату

21:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Шторм сильно затягивается: Украина под атакой мощной магнитной бури

Шторм сильно затягивается: Украина под атакой мощной магнитной бури

Кто из мужчин левша: только гений догадается за 5 секунд

Кто из мужчин левша: только гений догадается за 5 секунд

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

Гороскоп на завтра 18 января: Девам - безумное веселье, Весам - прибыль

Гороскоп на завтра 18 января: Девам - безумное веселье, Весам - прибыль

Алла Пугачева приняла важное решение насчет родственников - детали

Алла Пугачева приняла важное решение насчет родственников - детали

Последние новости

22:03

"Более 50% города потеряно": военный рассказал, что происходит в Торецке

21:53

Новая волна скрытой мобилизации в России: что задумал Путин - Згурец

21:37

В администрации Байдена "слили" секретную информацию о помощи Украине - NYT

21:26

Мощная молитва сотворит настоящее чудо: как правильно молиться за воинов Украины

21:18

Пособник войны против Украины получит миллиарды кубов газа от РФ – Путин

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
21:07

Фицо "уже несколько дней" зовет Зеленского на встречу: премьер назвал новую дату

21:02

В США продали особняк из "Один дома": за сколько купили дом

20:58

РФ и Иран подписали договор о "стратегическом партнерстве": какие угрозы для Украины

20:42

"Это было в Советском Союзе": генерал объяснил, что ждет ФСБ-шную РоссиюВидео

Реклама
20:18

Трамп готов к жестким действиям: у США есть рычаги влияния на Путина - Шейтельман

20:14

Невестке Королевой наконец-то вставят зубы

19:42

Мобилизация 18-летних: в Раде резко ответили команде Трампа

19:37

Замешаны военные и блогеры: стало известно, кто избил певца Wellboy

19:34

В Украину сунет аномальное потепление: скоро влупит +20 градусов

19:30

Повторит судьбу СССР: Ягун раскрыл неожиданный сценарий распада РоссииЭксклюзив

19:19

В команде Байдена сделали прогноз о планах Трампа по Украине

19:11

Оккупанты попали в ловушку украинских десантников на Кураховском направлении

19:10

Потери РФ в январе 2025 побьют все рекорды: что случилосьмнение

19:05

Холодильник прослужит долгие годы: как быстро его починить если не морозит

19:04

Что категорически нельзя делать 18 января - строгие приметы и запреты

Реклама
18:55

Даже с Турции не возят: в Украине взлетели цены на популярный овощ

18:45

Брюс Уиллис впервые вышел в свет: момент попал на видео

18:42

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют с 20 января

18:34

Станут стеной: аналитик объяснил, будут ли миротворцы воевать на стороне ВСУ

18:30

Минус 300 окупантов ежесуточно: ВСУ хитро перемололи врага на важном направлении

18:22

"Я готова к этим отношениям": Ольга Сумская рассказала о своем поклоннике

18:11

Почему не стоит ставить молоко в дверцу холодильника: эксперт раскрыл важные ошибки

18:10

Почему опытные водители всегда снимают шапку за рулем: важный нюанс безопасности

17:53

Союзом с Польшей и Беларусью: политик озвучил сценарий свержения России

17:47

Как варить яйца чтобы не трескались: неожиданный ответ просто сшибает наповал

17:46

КНДР может не захотеть расширять помощь РФ: почему Ким Чен Ын сдал назад

17:20

Разрядился аккумулятор в мороз: как завести автомобиль - инструкция механика

17:17

Вместо Фицо "приехал другой лидер": Зеленский встретился с делегацией из Словакии

17:15

На Киевстар ТВ вышел новый украинский сериал о медиках

16:37

Правительство предлагает новые обязательства для льготников по оплате коммуналки

16:29

Россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях": что происходит на Покровском направлении

16:28

Когда в Украине могут вырасти тарифы на свет: в Минэнерго дали четкий ответ

16:18

Трамп впервые за три года поговорил с Си Цзиньпином: детали

16:15

Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине

16:13

НАТО бьет тревогу: РФ хочет увеличить армию на 1,5 млн солдат до конца 2026 года

Реклама
16:06

В молотом кофе могут быть тараканы: насколько опасен напиток с насекомым

16:04

Шольц рассказал о разговорах с Трампом и сделал прогноз по помощи Украине от США

16:03

Надо найти 3 отличия за 12 секунд: только люди со "зрением орла" смогут справиться

15:30

Украина могла выиграть войну до 2025 года: какая ошибка Байдена помешала этому

15:16

ВСУ уничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление - ССО

15:14

Что будет, если есть бананы каждый день: насколько калорийный фрукт

15:12

Дети ждут сестру: Кристина Решетник показала округлившийся животик

15:10

Заход россиян с Курщины в Сумскую область: в ВСУ сделали важное заявление

14:52

Что делать если тормозит телефон: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

14:45

Ольга Cумская рассказала о домогательствах коллег-мужчин

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять