В США продали особняк из "Один дома": за сколько купили дом

Кратко:
- За сколько купили дом
- В чем его "подводные камни"
Легендарный особняк из фильма "Один дома" продан дороже запрашиваемой цены за 5,5 млн долларов
Как пишет издание Bloomberg, оригинальный дом, использованный в фильме "Один дома", находится в пригороде Чикаго Уиннетка, штат Иллинойс.
Георгианский колониальный дом по адресу 671 Lincoln Avenue в богатом пригороде Норт-Шор в Виннетке был передан по контракту в течение недели после его листинга в мае. Владельцы Триша и Тим Джонсон запросили 5,2 миллиона долларов, но получили несколько предложений, что повысило цену.
"Хотя для продавцов это конец эпохи, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много прекрасных воспоминаний", — заявила в пресс-релизе в четверг Дон Маккенна, агент, представляющий продавцов.
В доме площадью 850 квадратных метров есть пять спален, он был отремонтирован в 2018 году. Джонсоны приобрели дом в 2016 году. Покупатели не были названы, и информация о продаже пока не опубликована в записях округа.
Дом становится туристической достопримечательностью во время праздников, когда поклонники фильма стекаются, чтобы увидеть его культовый кирпичный фасад. Ниман сказал, что новые владельцы готовы принять славу собственности.
В 1990 году на телеэкраны впервые вышла рождественская семейная комедия "Один дома" - результат творческого дуэта режиссеров Криса Коламбуса и Джона Хьюза, которая дала начало целой медиафраншизе из шести фильмов.
Первая лента рассказывает о приключениях 8-летнего Кевина Маккалистера. В канун Рождества мальчик загадал желание - остаться дома одному. Его желание исполняется: утром вся семья Маккалистеров собирается и улетает в Париж. Из-за сумбурных сборов они не замечают, что Кевина с ними нет.
Дом стал ловушкой для воров, над которыми мальчик знатно поиздевался.
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Что такое "Один дома"?
"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.
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