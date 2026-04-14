Все время дерутся: в СМИ попали подробности жизни в семье Уильяма и Кейт

Кейт и Уильям уделяют особенное внимание своей семье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Королевские эксперты то и дело анализируют отношения в королевской семье. И если раньше все внимание было приковано к принцу Уильяму и его брату Гарри, то теперь акценты все больше смещаются на самых юных наследников - принца Джорджа, Луи и принцессу Шарлотту.

Как пишет британский таблоид Mirror, принцу Уильяму приходится все время закрывать уши руками, ведь дети "постоянно прыгают на батуте и дерутся".

Между тем, из семейных видео видно, что они очень дружная семья и любят проводить время на свежем воздухе. Королевское семейство часто устраивает пикники, лазают по деревьям и играют на пляже, а Луи еще и собирает каштаны.

"Мы постоянно находим каштаны в шкафах, на его кровати — они повсюду", — рассказывала мама Кейт Миддлтон.

Младший из детей принца Уильяма и четвертый в очереди на престол, он может быть "запасным", но вряд ли он отойдет на второй план. Как сказал сам Уильям: "Он — личность, но он очень хороший мальчик. Ему нравится подшучивать над братом и сестрой". Сейчас, когда Луи приближается к своему восьмому дню рождения 23 апреля, все взгляды будут прикованы к его дальнейшему переходу к общественной жизни.

Его взросление, несомненно, принесет ему все большее понимание собственной королевской роли, но также и осознание того, что его старшему брату Джорджу, которому 12 лет, суждено другое. "Когда Луи приблизится к своему восьмому дню рождения, он поймет, что его старший брат — главная фигура, и акцент делается на слове "король", — говорит бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд.

Тем не менее, эксперты по королевской семье говорят, что Уильям и Кейт полны решимости сделать так, чтобы их третий ребенок – которого Кейт называет Лу Баг – чувствовал себя таким же любимым, как и его старшие братья и сестры. Они, несомненно, прекрасно понимают, что роль "запасного" члена королевской семьи может быть непростой, как подчеркнул принц Гарри в своих мемуарах под тем же названием. "Я был тенью, опорой, планом Б", – заявил он после того, как они с женой Меган отказались от королевской жизни. "Меня привели в этот мир на случай, если с Вилли что-нибудь случится".

"После всего, что случилось с Гарри, Уильям и Кэтрин, естественно, очень чувствительны к тому, как они воспитывают Шарлотту и Луи", — объяснила Дженни.

Ранее Главред сообщал, что Украина на этой неделе опустилась в прогнозах букмекеров на eurovisionworld.com.

Ранее также в семье известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой случилось горе. Скончалась мама спортсменки, Людмила Петриченко.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

