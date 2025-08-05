Жена Виктора Павлика рассказала об опухоли в груди

Кратко:
- Как выявили опухоль у блогерши
- Что она сама рассказала
Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова рассказала о том, что у нее в груди есть доброкачественная опухоль - фиброаденома.
Как написала на своей странице в Instagram сама блогерша, она не была у маммолога уже 2 года. Она также добавила, что новообразование уменьшилось в размерах после грудного вскармливания.
Катерина Репяхова рассказала, что проходит полное обследование организма, так как ей страшно за своего сына Мишу.
Катерина добавила, что в какой-то момент ей стало страшно от того, что она может умереть.
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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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