Жена Виктора Павлика рассказала об опухоли в груди

Катерина Репяхова рассказала, что проходит обследование организма.

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Екатерина Репяхова рассказала о новообразовании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

Как выявили опухоль у блогерши

Что она сама рассказала

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова рассказала о том, что у нее в груди есть доброкачественная опухоль - фиброаденома.

Как написала на своей странице в Instagram сама блогерша, она не была у маммолога уже 2 года. Она также добавила, что новообразование уменьшилось в размерах после грудного вскармливания.

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Катерина Репяхова рассказала, что проходит полное обследование организма, так как ей страшно за своего сына Мишу.

Катерина Репяхова рассказала о здоровье / Фото Instagram/ repyahovakate

Катерина добавила, что в какой-то момент ей стало страшно от того, что она может умереть.

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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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