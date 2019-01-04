Родственники решили похоронить Кельми тайно

Кельми похоронят инкогнито / Фото: livestory.com.ua

Похороны советского певца и композитора Криса Кельми, который 1 января умер от остановки сердца, пройдут без публичного прощания.

Как сообщил в Instagram продюсер Андрей Разин, такое решение приняли родственники музыканта.

" С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен", - написал он.

Разин заверил, что готов был взять на себя все расходы, связанные с погребением, чтобы с выдающимся музыкантом смогли попрощаться друзья, знакомые и многочисленные поклонники.

" Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями", - подытожил продюсер.

Ранее в России представители шоу-бизнеса комментировали смерть Криса Кельми. В частности, музыкальный продюсер Евгений Фридлянд заявил: "Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика".

Напомним, Главред собрал в один материал основные вехи творческой и жизненной биографии легенды советской эстрады Криса Кельми.