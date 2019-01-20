Стало известно, с какой звездой Голливуда Питт закрутил новый роман

Брэд Питт / TMZ

Звезда Голливуда, актер и продюсер Брэд Питт начал романтические отношения с коллегой - популярной актрисой Шарлиз Терон.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun.Согласно данным журналистов, отношения Питта и Терон начались в минувшее Рождество. Причем их познакомил бывший возлюбленный актрисы - актер и режиссер Шон Пенн.

Пара уже "выходила в свет" на специальном показе фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить", спродюсированного Питтом.

Напомним, что Брэд Питт в конце 2016-го развелся со своей супругой - звездой Голливуда Анджелиной Джоли. Пара воспитывала шестерых детей - троих своих и троих приемных.