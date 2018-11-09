Брэд Питт пообещал больше никогда не жениться

По словам актера, опыт с Джоли оказался для него слишком тяжелым.
Один из самых известных голливудских актеров Брэд Питт заявил, что больше не намерен ни на ком жениться.
Решение Питт принял в процессе развода с актрисой Анджелиной Джоли, сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдера.
"Он сказал, что с него хватит Энджи. И он больше не собирается наступать на те же грабли… Он не хочет быть один, но также не собирается больше вступать в брак", – рассказал о разговоре с Питтом инсайдер.
Ранее Брэд Питт составил завещание: Джоли не достанется ни цента.