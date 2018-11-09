Брэд Питт пообещал больше никогда не жениться

Питт не будет предаваться одиночеству, но и брака тоже не желает / Фото: Juan Medina / Reuters

Один из самых известных голливудских актеров Брэд Питт заявил, что больше не намерен ни на ком жениться.

Решение Питт принял в процессе развода с актрисой Анджелиной Джоли, сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдера.

"Он сказал, что с него хватит Энджи. И он больше не собирается наступать на те же грабли… Он не хочет быть один, но также не собирается больше вступать в брак", – рассказал о разговоре с Питтом инсайдер.

Ранее Брэд Питт составил завещание: Джоли не достанется ни цента.