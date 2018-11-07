Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике, и вызвал жаркие споры из-за внешнего вида

Актер для выхода в свет актер выбрал образ total black.
Голливудская кинозвезда Брэд Питт впервые за долго время появился на светском мероприятии, и удивил своим внешним видом.
Актер пришел на церемонию вручения премий Hollywood Film Awards, прошедшую в Лос-Анджелесе.
На сцену 54-летний Питт вышел, чтобы вручить награду бельгийскому режиссеру Феликсу Ван Грунингену за киноленту "Красивый мальчик".
Для выхода в свет актер выбрал образ total black: костюм и черную футболку.
Своим появлением Питт разделил Сеть на два лагеря: одни считают, что актер заметно похорошел, набрал вес, и не выглядит таким изнеможенным, как раньше. Другие же утверждают, что Питт сдал позиции, и особенно это заметно по его лицу – оно выглядит осунувшимся и постаревшим.
Ранее Брэд Питт составил завещание: Джоли не достанется ни цента.