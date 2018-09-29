Брэд Питт составил завещание: Джоли не достанется ни цента

29 сентября 2018, 14:22

Актер разделил все свои деньги между детьми.

Брэд Питт
Брэд Питт оставит все сбережения детям / Фото: Juan Medina / Reuters

 Голливудская кинозвезда Брэд Питт составил завещание, и решил оставить 250 миллионов долларов детям. На такой шаг он решился, чтобы обезопасить состояние от бывшей супруги Анджелины Джоли. 

"Во время развода Брэд увидел, какой злобной может быть Анджелина. Это заставило его не доверять ей. Особенно в том, что касается денег", – рассказали инсайдеры изданию Radar Online.

Всю сумму актер собирается поделить в равных частях между шестью детьми - Паксом, Мэддоксом, Шайло, Захарой, Ноксом и Вивьен. Доступ к деньгам они получат после его смерти – для каждого ребенка приготовлен трастовый фонд.

"Он хочет убедиться, что они достанутся его детям, а не их матери после того, как его не станет", - сообщил инсайдер.

Решение составить завещание не связано со смертельной болезнью, уверяют инсайдеры, наоборот – Питт завязал с вредными привычками, занимается спортом и посещает психолога.

Ранее Анджелина Джоли удивила фанатов новым образом.

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Анджелина Джоли дети Брэд Питт завещание
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