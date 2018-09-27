Не узнать: Анджелина Джоли удивила фанатов новым образом

Анджелина Джоли сменила цвет волос ради роли / Фото: Reuters

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли кардинально сменила свой образ – из темного каштанового цвета она перекрасилась в блондинку.

На такие изменения Джоли пошла ради роли - она сыграет одну из главных ролей в картине Come Away режиссера Бренда Чепмена.

Фэнтези-драма является приквелом "Алисы в Стране чудес" и "Питера Пэна" и рассказывает их историю до того, как они стали героями сказок.

Джоли исполнит роль мамы Питера и Алисы, которые по сюжету являются братом и сестрой.

Ранее Анджелина Джоли ужаснула истощенным видом.