"Как труп невесты": Анджелина Джоли ужаснула истощенным видом

Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом / Фото: Reuters

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли шокировала поклонников худощавым внешним видом.

Папарацци засняли Джоли во время шоппинга на Западном Голливуде со старшим сыном Мэддоксом. Актриса была одета в белое макси платье, которое прикрывало ее худощавую фигуру, однако, фанаты Джоли смогли рассмотреть выпирающие ключицы, тоненькие руки и впавшие скулы.

Пользователи Сети жестко отреагировали на последние фото знаменитости, прозвав ее "трупом невесты", и отметив, что белый цвет платья сливается с ее бледной кожей.

Ранее Анджелину Джоли госпитализировали с психическим расстройством.