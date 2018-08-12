Анджелину Джоли госпитализировали с психическим расстройством

Джоли сильно похудела на фоне мыслей о своем якобы лишнем весе / Открытые источники

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая разводится со своим супругом Брэдом Питтом, срочно госпитализировали в клинику с сильнейшим психическим расстройством.

Актриса госпитализирована в клинику, в которой ей несколько лет назад помогали побороть анорексию, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на The Hollywood Life.

Отмечается, что Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см, якобы из-за навязчивых мыслей, что у нее проблемы с весом.

Читайте такжеОдри Хепберн, Анджелина Джоли и Рианна: известный журнал составил рейтинг самых красивых брюнетокСейчас Джоли снимается в сиквеле "Малефисента-2"; команда фильма приостановила съемки до момента, когда актриса придет в форму.

Напомним, ранее стало известно, почему Питт после расставания с Джоли на год отказался от интимных отношений.