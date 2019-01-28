49-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой - СМИ

Дженнифер Энистон решила удочерить мексиканскую девочку / Reuters

Звезда сериала "Друзья" 49-летняя актриса Дженнифер Энистон вскоре впервые станет мамой – знаменитость решила удочерить 13-месячную девочку из мексиканского приюта.

Энистон уже начала оформлять необходимые документы и ждет не дождется, когда сможет забрать дочь домой, сообщает издание New Idea со ссылкой на источник.

Малыку актриса увидела во время одного из визитов в приют, ее родители погибли.

"Она хотела усыновить ребенка еще в браке с Теру, но тот все время находил отговорки. Сейчас ей ничего не мешает – Джен счастлива", - рассказал инсайдер.

Напомним, 16 февраля 2018 года Дженнифер официально объявила о своем разводе с Джастином Теру, детей у пары не было.

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