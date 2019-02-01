"Берегла брак до последнего": брат Лорак прокомментировал развод певицы

София после развода останется с мамой, но будет общаться с отцом / https://www.instagram.com/muratnalca/

Игорь Куек, брат перебравшейся в Россию украинской певицы Ани Лорак рассказал о ее разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

В эксклюзивном интервью ТСН Куек рассказал, что официальное расставание с супругом исполнительница сейчас уже воспринимает спокойно.

"Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего... Думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация", - отметил он.

Брат Лорак подчеркнул, что причиной разлада в семье певицы послужила работа, поскольку она перебралась в Россию, а муж продолжал работать в Украине. Он добавил, что пара долгое время жила на две страны и очень мало времени проводила вместе. Супруги надеялись сохранить семью, но переехать в одну страну не получилось.

Читайте также"Обожаю!": Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак интригующим фотоКуек отмечает, что после развода совместная дочь София будет жить с матерью, однако это не станет препятствием для общения девочки с отцом.

"По всем международным законам, она остается с мамой. Без всяких "но"... Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает, имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания... У нее нет какой-то злости. Наоборот она рада, что Мурат общается с дочкой, изъявляет такое желание", – отметил он.

Брат певицы добавил, что все имущественные вопросы пара уже решила мирным путем. Однако воссоединение семьи, по его словам, было невозможным.

"Мурат хотел что-то изменить на том этапе, когда это было невозможно", - подытожил Игорь Куек.

Напомним, конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя - ей оказалась киевлянка Яна Беляева.