"Проголосовали бы за меня?": Ирина Билык озадачила фанатов вопросом о президентстве

Ирина Билык удивила сеть вопросом о президентстве/ https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык вызвала волну интереса поклонников неоднозначным вопросом.

Певица на своей странице в Instagram неожиданно заговорила о президентстве.

"А вы проголосовали бы за меня, если бы я баллотировалась на пост президента нашей страны?", - поинтересовалась артистка, сопроводив пост хештегами "Билык мой президент" и "выборы 2019".

Поклонники стали отговаривать певицу от такого серьезного шага, кто-то заявил, что артистке больше подойдет пост министра культуры.

"Ирочка, не лезьте в эту бандитскую шайку. Вы на сцене нужны", "Нет! Каждый должен быть на своем месте", "Лучше министром культуры", "Нет, ваше призвание песня", "Нет, но только потому, что жалко кидать тебя в пучину безумия и ада", - писали юзеры.

Билык, видимо, решила взять пример с Зеленского и Вакарчука / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Ранее Ирина Билык похвасталась супругами с разрывом в 10 лет.