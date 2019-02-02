"Проголосовали бы за меня?": Ирина Билык озадачила фанатов вопросом о президентстве

Теперь фанаты подозревают, что певица выдвинет свою кандидатуру на пост президента страны.
48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык вызвала волну интереса поклонников неоднозначным вопросом.
Певица на своей странице в Instagram неожиданно заговорила о президентстве.
"А вы проголосовали бы за меня, если бы я баллотировалась на пост президента нашей страны?", - поинтересовалась артистка, сопроводив пост хештегами "Билык мой президент" и "выборы 2019".
Поклонники стали отговаривать певицу от такого серьезного шага, кто-то заявил, что артистке больше подойдет пост министра культуры.
"Ирочка, не лезьте в эту бандитскую шайку. Вы на сцене нужны", "Нет! Каждый должен быть на своем месте", "Лучше министром культуры", "Нет, ваше призвание песня", "Нет, но только потому, что жалко кидать тебя в пучину безумия и ада", - писали юзеры.
Ранее Ирина Билык похвасталась супругами с разрывом в 10 лет.