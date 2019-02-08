Не узнать: похудевшая Лариса Долина удивила переменами во внешности

Долина удивила фанатов своим внешним видом / instagram.com/larisadolina_official

Известная российская певица Лариса Долина удивила поклонников своим внешним видом.

Артистка впервые за долгое время появилась на светском мероприятии – она посетила премьеру фильма "Алита. Боевой ангел".

Долина покрасовалась на красной дорожке в total black наряде: платье, пиджаке и высоких ботфортах. Образ артистка дополнила массивным аксессуаром – крестом, и макияжем с акцентом на глазах.

Фанаты отметили, что певица заметно похудела в сравнении со своим выходом на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала".

Лариса Долина побывала на премьере фильма / Фото: kp.ru

Лариса Долина заметно похудела, считают фанаты / Фото: kp.ru

Ранее Лариса Долина ответила хейтерам о лишнем весе.