Не узнать: похудевшая Лариса Долина удивила переменами во внешности

Знаменитость впервые за долгое время вышла в свет.
Известная российская певица Лариса Долина удивила поклонников своим внешним видом.
Артистка впервые за долгое время появилась на светском мероприятии – она посетила премьеру фильма "Алита. Боевой ангел".
Долина покрасовалась на красной дорожке в total black наряде: платье, пиджаке и высоких ботфортах. Образ артистка дополнила массивным аксессуаром – крестом, и макияжем с акцентом на глазах.
Фанаты отметили, что певица заметно похудела в сравнении со своим выходом на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала".
Ранее Лариса Долина ответила хейтерам о лишнем весе.