Лариса Долина ужаснула фанатов видом без макияжа, и засветила свои татуировки

Известная российская певица Лариса Долина удивила поклонников видом без макияжа. Она с шестилетней внучкой Александрой посетила фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", который ежегодно проходит в Латвии.

Долина решила не наносить макияж, и предстала перед камерами без грамма косметики, передает Dni.Ru.

62-летняя певица для выхода в свет выбрала свободное черное платье, сумку и босоножки в тон. А ее маленькая внучка была одета в белый кружевной комбинезон.

По сообщению СМИ, девочка, завидев камеры, стала капризничать, на что Долина стала ее успокаивать.

"Не хочешь сниматься? Как я тебя понимаю! Я все жизнь от этого страдаю. Даже на курорт приехала, но пресса и тут нашла меня", - сказала певица.

К слову, она засветила также свои татуировки – на руке и ноге.

Ранее Лариса Долина ответила хейтерам о лишнем весе.