Композитор Крутой рассказал, как всю жизнь живет с глухотой

2 марта 2019, 22:27

Музыкант в детстве пострадал от серьезного заболевания.

Игорь Крутой с мамой Светланой Семеновной / Фото: скриншот из видео

Известный российский композитор Игорь Крутой с детства не слышит на одно ухо и десятки хитов он смог создать вопреки недугу и благодаря вере мамы, которая никогда не сомневалась в таланте сына.

Как сообщает Starhit, Крутой в детстве оглох на левое ухо из-за осложнений от лекарств, которые нужно было употреблять после болезни.

Композитор не слышит всю жизнь, недуг оказался неизлечимым, но несмотря на этом мама композитора настояла, чтобы он продолжил заниматься музыкой.

"Учебу бросишь только через мой труп", - говорила женщина талантливому сыну.

Впоследствии Крутой блестяще окончил музыкальное училище и стал композитором с мировым именем.

Недавно маме музыканта Светлане Семеновне Крутой исполнилось 85 лет. Она живет вместе с семьей сына в США. На день рождения Крутой подарил маме новую квартиру во Флориде на берегу Атлантического океана площадью 400 кв метров и стоимость пять миллионов долларов.

Напомним, появились слухи о серьезной болезни российского композитора Игоря Крутого. Поклонники обратили внимание, что Крутой очень сильно похудел.

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болезнь Игорь крутой глухота
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