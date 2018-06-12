Из-за тяжелой болезни Игорь Крутой исхудал до неузнаваемости

В Сети появились слухи о серьезной болезни российского композитора Игоря Крутого. Поклонники обратили внимание, что Крутой очень сильно похудел. В 2017 году он перенес операцию и курс реабилитации в Америке. Именно после этого пошли слухи, что у Крутого якобы рак, пишет "СтарХит".

Как стало известно изданию, композитор действительно болен, но это не онкология, а диабет, с которым он живет уже несколько лет.

"Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов, – рассказали в окружении Крутого. – Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе".



