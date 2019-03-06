"Смотреть страшно": Ольга Бузова шокировала сеть исхудавшим видом

Ольга Бузова шокировала сеть худощавым видом / https://www.instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова шокировала поклонников своим внешним видом.

33-летняя артистка на своей странице в Instagram показал снимок, из-за которого ее фанаты обеспокоились ее здоровьем. На фото Бузова запечатлена в топе, оголяющем живот, и спортивных штанах.

Фанаты отметили, что живот артистки выглядит неестественно худым, а руки – словно ссохшиеся тростинки.

"Кожа плюс кости", "Девочка, остановись! Иначе есть риск, что пищу ты только через трубочку получать будешь. Здоровье оно одно", "На этом фото очень страшно Бузова выглядит", "Кошмар, Олечка. Ты себя до анорексии доведешь скоро!", "Ужас, впалый живот, сама не видишь стоишь как анорексичка совсем уже", "Смотреть страшно. Явные признаки дистрофии", - писали юзеры.

Ольга Бузова ужаснула сеть худобой / https://www.instagram.com/buzova86/

Ранее Ольга Бузова ошарашила интимным признанием на премии в РФ.