"Пластика изуродовала": Анна Седокова шокировала сеть внешним видом

Певица показала селфи, из-за которого ее раскритиковали фанаты.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила поклонников новым фото.
На своей странице в Instagram 36-летняя артистка выложила снимок, на котором она запечатлена в красном платье с глубоким декольте и ярким макияжем с акцентом на губы. Кроме того, певица изменила цвет глаз с помощью линз – они у нее стали ярко-голубые.
"Какой у тебя любимый цвет? У меня красный", - подписала снимок певица.
Однако, поклонникам не понравился снимок, они не подбирали слов, указывая на неестественность лица Седоковой.
"Ну, такая не естественная, выглядит кукольно", "Настоящая резиновая женщина", "И вообще, многовато процедур с лицом. Становится слишком заметно. Фото так себе", "Мдааа пластика, конечно, ее изуродовала", - писали юзеры.
Ранее Анна Седокова покрасовалась голая в постели.