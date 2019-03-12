"Пластика изуродовала": Анна Седокова шокировала сеть внешним видом

Анну Седокову уличили в пластике / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка выложила снимок, на котором она запечатлена в красном платье с глубоким декольте и ярким макияжем с акцентом на губы. Кроме того, певица изменила цвет глаз с помощью линз – они у нее стали ярко-голубые.

"Какой у тебя любимый цвет? У меня красный", - подписала снимок певица.

Однако, поклонникам не понравился снимок, они не подбирали слов, указывая на неестественность лица Седоковой.

"Ну, такая не естественная, выглядит кукольно", "Настоящая резиновая женщина", "И вообще, многовато процедур с лицом. Становится слишком заметно. Фото так себе", "Мдааа пластика, конечно, ее изуродовала", - писали юзеры.

Седокова похвасталась глубоким декольте / https://www.instagram.com/annasedokova/

Ранее Анна Седокова покрасовалась голая в постели.