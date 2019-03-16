Не узнать: Мишель Андраде стала блондинкой в новом видео

Мишель Андраде предстала в образе блондинки / Пресс-служба

Украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде поразила новым имиджем.

22-летняя артистка презентовала lyric-видео на песню Corazón, в котором примерила образ блондинки.

"Образ блондинки помог мне посмотреть на себя со стороны и прожить эту историю снова чувствами другого человека", – объяснила звезда.

Песня Corazón войдет в новый альбом Мишель, релиз которого состоится летом 2019 года.

"Сorazón – это светлые воспоминания о любви. Я благодарна, что эта история была в моей жизни и научила меня важному. Этой песней я хочу донести каждому, что даже если сейчас раны свежи, настанет день, когда все будет Corazón- сердце заживет!", – рассказала Андраде.

Ранее Мишель Андраде покорила сеть сексуальным танцем.