Вере Брежневой приписали роман с молдавским певцом

Вере Брежневой приписали роман с Даном Баланом / instagram.com/ververa

Певице из Украины Вере Брежневой приписали роман с неженатым молдавским певцом, одним из тренеров шоу "Голос країни-9" Даном Баланом (Dan Balan).

Новый слух о личной жизни артистки появился после того, как она опубликовала в Instagram фрагмент клипа Наше лето, в котором обнимается с Баланом.

"Мы не знаем, что нас ожидает... Поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни…", — подписала видео исполнительница.

В Сети заговорили о том, что Брежнева и Балан подходят друг другу, и у них может быть роман. "Такое ощущение, что Вера разошлась с Меладзе (муж Брежневой — композитор и продюсер Константин Меладзе — Ред.) и теперь встречается с Даном. Во времена их первого клипа певец говорил, что их роману препятствует лишь только замужество Веры...", — отметила bezsmertnay.

"Вот такой мужчина Вам подходит, гармонично смотритесь вместе", — считает irinatopchiy. "Сколько смотрю на них, Господи, они как будто друг для друга созданы, они должны быть вместе, такие красивые", — поделилась мнением mariia.kholodova.

Напомним, Вера Брежнева в октябре 2015 года тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Свадьба прошла в Италии в кругу близких.