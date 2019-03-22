Макаревич отказался комментировать нарисованную в Госдуме свинью

Макаревич на слушаниях по культуре занялся живописью / УНИАН

Фронтмен группы Машина времени Андрей Макаревич на слушаниях закона в Госдуме РФ во время обсуждения закона "О культуре" нарисовал в своей записной книжке свинью.

Как сообщает Говорит Москва, музыкант нарисовал свинью в очках и рядом сделал надпись: "Я за культуру", однако буквы закрасил не полностью, поэтому можно было прочесть "Я за культ".

Журналисты тайно сфотографировали рисунок Макаревича, и он быстро распространился в СМИ.

Позже исполнитель заявил, что журналисты сошли с ума и призвал их освещать на подобных мероприятиях важные и актуальные вопросы.

"У них головы повернуты не в ту сторону. Надо слушать, о чем докладчик говорит, а не заглядывать в чужие записные книжки", - сказал Макаревич.

Напомним, на заседании в Госдуме, посвященном проблемам культуры, впервые присутствовал скандальный музыкант Сергей Шнуров, который впервые пришел на слушания, как член парламентского совета по культуре.