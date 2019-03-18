"Не ищите оскорблений": Макаревич пояснил слова про "Уракрымнаш"

Макаревич посоветовал не устраивать бурю в стакане воды / УНИАН

Известный российский музыкант Андрей Макаревич посоветовал с пониманием относиться к его точке зрения и не искать в высказываниях для себя оскорблений.

"Объяснить это можно так. Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, тебе хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь. На самом деле, конечно, так бывает далеко не всегда", - прокомментировал Макаревич Комсомольской правде инцидент, где на встрече с поклонниками обвинил, что те кричат "Уракрымнаш".

Макаревич заявил, что различия во мнениях в обществе – это нормально, и к ним необходимо относится толерантно.

У музыканта также спросили, как фанаты могут избежать разочарования из-за высказываний своих кумиров.

"Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов", – посоветовал Макаревич.

Напомним, скандал возник после того, как Макаревич задался вопросом, как могли люди, выросшие на его песнях, орать "Уракрымнаш".