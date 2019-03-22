"Разогнать, как матрос Железняк": Шнуров устроил бучу по поводу Минкульта в Госдуме

Сергей Шнуров в Госдуме / МК

Скандальный российский музыкант, лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров пришел в Госдуму (как новоявленный член парламентского совета по культуре) впервые пришел на слушания, посвященные законопроекту О культуре.

При виде журналистов Шнуров заявил о том, что хочет донести до всех мысль о том, что депутаты и сенаторы далеки от народа, а он — нет. И немедленно предложил ликвидировать Минкульт РФ.

"Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк. Избранники далеки от народа, а я — нет", − заявил он.

К слову, компанию Шнурова на слушаниях составили лидер легендарной рок-группы Андрей Макаревич, а также режиссер Карен Шахназаров и продюсер Сергей Сельянов.

Напомним, ранее Шнуров объявил о том, что решил распустить группировку Ленинград и "зарядил" прощальные гастроли. Позднее гитарист и пресс-секретарь коллектива Дмитрий Гугучкин дал развернутый комментарий по решению своего шефа.

