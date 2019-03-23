"Может, автопортрет": в Госдуме недовольны нарисованной Макаревичем свиньей

Творческий порыв Макаревича не оценили суровые сотрудники Госдумы / УНИАН

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала недовольство в связи с распространившейся в СМИ фотографией, как фронтмен группы Машина времени нарисовал на слушаниях по культуре в своей записной книжке свинью.

"Он, может, себя рисовал, автопортрет. На самом деле нас совершенно не волнует, что они там рисуют. Мы хотим услышать альтернативную позицию", - цитирует политика радиостанция Говорит Москва.

Драпеко отметила, что деятели культуры, которые приглашены в экспертный совет при комитете Госдумы, традиционно критикуют власть.

"Наша интеллигенция традиционно в оппозиции к власти. С XVIII—XIX века. Они всегда были борцами за свободу творчества, а государство им всегда мешало. Плохому танцору..." – заявила она.

Драпеко высказала мнение, что золотым веком русской культуры стали времена правления Леонида Брежнева во главе ЦК КПСС. Она добавила, что даже тогда художники и писатели активно выступали против власти.

Напомним, на заседании в Госдуме, посвященном проблемам культуры, впервые присутствовал скандальный музыкант Сергей Шнуров, который пришел на слушания, как член парламентского совета по культуре.