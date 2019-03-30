"А чего такая толстая?": Тина Канделаки шокировала сеть фото в бикини

Ведущая отправилась на отдых в Дубае.
Российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки показала фигуру во время отдыха в Дубае.
43-летняя ведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в красном бикини на велосипеде.
"Жаркий привет из солнечного Дубая", - подписала фото ведущая.
Подписчики удивились изменившейся физической форме ведущей, отметив, что она заметно набрала вес.
"А чего такая толстая? Вроде в зале херачит", "Вообще нет ощущения, что вы занимаетесь спортом и пытаетесь увеличить мышечную массу. Фигура правда стройная, но не более", "Крепыш такой", "Не худенькая", "Такая полная стала", - писали юзеры.
Ранее Тина Канделаки позировала в купальнике с глубоким декольте, фото.