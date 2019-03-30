"А чего такая толстая?": Тина Канделаки шокировала сеть фото в бикини

Канделаки отправилась на отдых в теплые края / instagram.com/tina_kandelaki

Российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки показала фигуру во время отдыха в Дубае.

43-летняя ведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в красном бикини на велосипеде.

"Жаркий привет из солнечного Дубая", - подписала фото ведущая.

Подписчики удивились изменившейся физической форме ведущей, отметив, что она заметно набрала вес.

"А чего такая толстая? Вроде в зале херачит", "Вообще нет ощущения, что вы занимаетесь спортом и пытаетесь увеличить мышечную массу. Фигура правда стройная, но не более", "Крепыш такой", "Не худенькая", "Такая полная стала", - писали юзеры.

Тина Канделаки разочаровала фанатов фото в бикини / instagram/tina_kandelaki

Ранее Тина Канделаки позировала в купальнике с глубоким декольте, фото.