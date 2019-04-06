"Есть кому рюмочку коньяку подать!": Панин разозлил сеть фото с 10-летней дочкой

На фото девочка подавала артисту рюмку со спиртным.
Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин разозлил своих подписчиков фото с 10-летней дочкой Нюсей.
Казалось бы, фото Панина с дочкой не должно вызывать негативных эмоций, но на своей странице в Instagram 41-летний артист решил эпатировать публику, показав фото наследницы с рюмкой коньяка в руке. Снимок был сделан в буфете Московского академического театра сатиры.
"Хорошо, когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать!", - подписал фото актер.
Подписчики назвали Панина провокатором, усомнившись в его адекватности.
"Дебил, одним словом…", "У идиота нет спроса! Короче, мразь! А девочку жалко", "Ну Вы провокатор!", "О Боже, это страшно…", - писали юзеры.
Ранее Алексей Панин в сети "наехал" на всех жителей России.