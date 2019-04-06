"Такой большой уже": Джамала умилила сеть нежным фото с сыном

Джамала показала нежное фото с сыном / instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала показала трогательное фото со своим сыном Эмиром-Рахманом, которому 27 марта исполнился год.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила кадр, на котором она держит на руках малыша, нежно смотря на него.

"С рождением сына я стала еще увереннее в себе. Он меня мотивирует становиться лучше и достигать новых высот. Сейчас, когда Эмир маленький и меняется каждый день, мне непросто оставлять его так часто, но я знаю, ради чего это делаю. В частности, ради того, чтобы он мною гордился, когда вырастет", - подписала кадр певица.

Поклонники отметили, что Эмир обязательно будет гордиться своей мамой, и пожелали ему счастливой судьбы.

"Такой большой уже. Казалось, недавно родился, а уже годик", "О, так и будет! Вами гордится вся Украина!", "А дальше еще интереснее, и вы будете им гордиться, а он вами. Счастливой судьбы малышу", - желали поклонники.

Джамала показала годовалого Эмира-Рахмана / instagram.com/jamalajaaa

Ранее Джамала впервые показала лицо сына, фото.