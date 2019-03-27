"Маленький принц": Джамала впервые показала лицо сына, фото

Джамала / Instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала впервые показала лицо своего сына Эмира-Рахмана. 27 марта малышу исполнился год, и в этот праздник певица решилась поделиться трогательными фото ребенка.

На своей странице в Instagram знаменитость показала серию фото, на которых Эмир-Рахман запечатлен с момента рождения до своего первого годика.

"Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас трудно представить, что когда-то я жила без тебя. Я невероятно счастлива, что ты наш сын. С первым годом, Эмир-Рахман!", - трогательно подписала фото сына певица.

Поклонники стали поздравлять певицу с первым днем рождения сына, и оставлять десятки пожеланий здоровья и счастья малышу.

"Невозможно вынести! С днем рождения! Пусть станет самым здоровым и счастливым на планете!", "Красивущий маленький принц", "Какой же милый и уже такой большой птенчик. Поздравляем, Эмир-Рахман", "Маленький позитивчик", "Какие классные фото! Джамала стала просто красавицей с появлением сыночка", - писали юзеры.

Ранее Джамала покорила сеть пикантным декольте.