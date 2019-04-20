Павел Розенко с невестой произвели фурор на красной дорожке

Розенко сопроводил невесту на музыкальной премии / instagram.com/elena_kristina_lebed

Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь засветилась на красной дорожке музыкальной премии Золотая Жар-птица 2019 с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Снимки ведущая разместила на своей странице в Instagram, ее избранник сопровождал Кристину на церемонии награждения. Лебедь для выхода в свет выбрала длинное платье в черно-белый принт, красное пальто и черные туфли на каблуках, а Розенко одел строгий черный костюм.

Фанаты Кристины устроили с ней фотограф-сессию прямо на красной дорожке премии.

В комментариях к фото поклонники расхвалили пару, и поинтересовались, когда же состоится свадьба.

"Вот видно, что мужчина бережет Вас как самый дорогой брильянт!", "Вы классная пара", "Когда свадьба?", "Кто этот молодой человек с тобой?", - писали юзеры.

Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь произвели фурор на красной дорожке / instagram.com/elena_kristina_lebed

Напомним, Павел Розенко развелся со своей женой Оксаной, которая родила ему двоих детей — Ярослава и Анастасию.

Ранее стало известно, что Павел Розенко женится на известной ведущей.