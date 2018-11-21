Павел Розенко женится на известной ведущей

Вице-премьер позировал с невестой в обнимку.
Вице-премьер-министр Павел Розенко женится на известной украинской телеведущей — Кристине Лебедь.
Чиновник и его невеста покрасовались в обнимку в программе "Светская жизнь" с Катей Осадчей, свидетельствует фото, опубликованное на странице передачи в Instagram.
"Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь!" — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Павел Розенко развелся со своей женой Оксаной, которая родила ему двоих детей — Ярослава и Анастасию. СМИ писали, что Павел Розенко встречается с Кристиной Лебедь.