"Пускай заберут себе куски Украины": российский юморист разозлил сеть скандальным заявлением

25 апреля 2019, 16:10

Комик также оценил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Винокур
Владимир Винокур оценил нового президента Украины Владимира Зеленского / GlobalSib

Российский юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур вызвал волну возмущения в сети своим высказыванием о войне Украины с Россией.

В интервью изданию МК.Ru юморист оценил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что он - талантливый артист, но взвалил на себя непосильную ношу.

"Вы сами понимаете, что это только от беды бывает: народ верит в доброго царя. Они всегда выбирают наименьшее зло, но здесь они еще выбрали человека, от которого получали положительные эмоции, смеялись… Это психотерапия. А на Украине захотели психотерапию круглосуточную. Я не думаю, что это порыв именно Зеленского, — это порыв тех, кто стоит за его спиной. Все-таки вычислить победу Зеленского легко. Народ верит в доброту власти, а он добрый царь", - считает юморист.

По словам Винокура, Зеленский никогда не захочет конфликтовать с Россией, и сделает все для мирного разрешения "проблемы Донбасса". Юморист считает, что РФ не содействовала эскалации конфликта, а всего лишь "хотела мирным путем решить все".

"Россия не содействовала, Россия хотела помочь Украине, хотела обезопасить ее от прихода воинствующих людей. Хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете", - разглагольствовал комик.

Он добавил, что раскол, который произошел между Западом и Востоком Украины, уже "не сошьешь", так что лучше разделить страну, отдать ее части, к примеру, Польше и дать людям возможность выбирать.

"Так пускай Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины, и тогда все очень мирно произойдет", - считает Винокур.

Ранее стало известно, когда Зеленский в последний раз предстанет в роли шоумена.

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Владимир Зеленский Владимир Винокур
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