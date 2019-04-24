Стало известно, когда Зеленский в последний раз предстанет в роли шоумена

Зеленский последний раз предстанет в роли юмориста 25 мая / Reuters

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в последний раз предстанет перед публикой в роли ведущего и шоумена 25 мая.

До инаугурации Зеленский проведет шоу Лига смеха, которое состоится в столичном Октябрьском дворце. Информация об участии ведущего размещена на сайте parter.ua.

"Чемпионат Украины по юмору снова собирает полные залы зрителей. Сезон по традиции стартует в Одессе на ежегодном фестивале, где отобраны лучшие из лучших команд. После второго этапа остаются самые стойкие и сильные. Звездное жюри отбирает самых смешных. Вот они и будут бороться за выход в четвертый этап. Неизменный ведущий шоу - Владимир Зеленский", - сказано в описании.

Зеленский последний раз выступит в качестве ведущего 25 мая / parter.ua

Напомним, Зеленский стал бесспорным триумфатором выборов президента, получив во втором туре выборов 73,22% голосов избирателей. Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.

Ранее у Зеленского назвали дату инаугурации.