"Предатель": российский продюсер обвинил Макаревича в продажности

Разин обвинил Макаревича в предательстве / ТСН

В России продюсер группы Ласковый май Андрей Разин резко высказался против гражданской позиции фронтмена Машины времени Андрея Макаревича и лидера Ленинграда Сергея Шнурова, которых включили в состав комитета по культуре Госдумы.

"Что творит председатель комитета Ямпольская?! Как можно было двух отъявленных негодяев – Макаревича и Шнурова – вводить в состав совета?! Товарищ Ямпольская, очнитесь!" – цитирует его Собеседник.

По словам Разина, Макаревич критикует российское правительство не бесплатно. Он убежден, что действия музыканта щедро оплачивает Госдеп.

"Он ругает Россию. Называет нас захватчиками, говорит, что наши руководители – бандиты. Как можно такого предателя вводить в культуру?! Он живет на американские госдеповские деньги! Американцы платят, чтобы разрушать Россию!" – заявил он.

Читайте также"Что ж вы так херово выросли?": Макаревич обругал россиян за аннексию КрымаПродюсер заявил, что его заявления не голословны. Секретную информацию о продажности Макаревича ему сообщили ныне покойные певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин.

"Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин, которые были в комитете по культуре, в гробу перевернулись, когда узнали о том, какие негодяи попали туда! Как можно таких людей, у которых изо рта вырываются такие поганые слова, близко подпускать к Государственной думе?!" – недоумевает Разин.

Напомним, Макаревич напомнил инициатору выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса президенту РФ Владимиру Путину, что у россиян есть также масса нерешенных проблем.