Первая годовщина свадьбы: принц Гарри и Меган Маркл показали невиданные доселе фото

19 мая Меган Маркл и принц Гарри отмечают свою первую годовщину свадьбы.

По этому поводу они выложили в Instagram видеоролик, который презентует 14 свадебных снимков. Это раритетные фото, которые никогда еще ранее не видела широкая публика.

Среди фотографий, к примеру, есть снимки Меган Маркл с ее матерью Дорией и свекром принцем Чарльзом, который вместо родного отца отвел ее к алтарю. Есть и снимки Гарри – одного и в компании старшего брата.

А на одном из снимков бывшую актрису и британского принца окружают подружки невесты, среди которых дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – племянница Гарри – принцесса Шарлотта.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.

Читайте такжеСвадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

Церемония бракосочетания прошла в Винздоре 19 мая 2018 года. Гости, среди которых Дэвид и Виктория Бекхемы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, Серена Уильямс, Опра Уинфри, первыми прибыли на торжество.

При этом Виктория Бэкхем нарушила приличия на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Для таких событий женщины, согласно нормам, должны выбрать шляпу и платье.