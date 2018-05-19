Виктория Бэкхем нарушила приличия на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Среди гостей церемонии были Дэвид и Виктория Бекхемы. При этом Виктория явно нарушила дресс-код для данного мероприятия.

Дело в том, что для таких событий женщины, согласно нормам, должны выбрать шляпу и платье. При этом наряды предпочтительнее выдерживать в светлых тонах – но не в черном или белом. Первое символизирует траур, а второе – цвет невесты. Виктория же, в отличие от других гостей бракосочетания, пришла в темном наряде.

Остальные гости дресс-код выдержали.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

Также стало известно, какие титулы получат Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.

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