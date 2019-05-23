Жена главного комика 95 квартала раскрыла семейные тайны

Евгений Кошевой с семьей / viva.ua

Жена комика Евгения Кошевого призналась, что почувствовала на их первой встрече, и как она вышла замуж за актера.

Ксения рассказала, что с первой встречи даже представить не могла, что Кошевой станет ее мужем.

"На следующий день после нашей первой встречи мои подружки говорили, что звонил Женя Кошевой и просил номер телефона. Но у меня это не вызвало никаких эмоций, потому что я не знала, кто это", - созналась она в рамках спецпроекта "Сніданку з 1+1" и Viva.ua.

В то же время, Евгению девушка понравилась за то, что не бросалась на шею, и он ее завоевывал.

По его словам, он тратил на свидания все свои деньги, и все же завоевал любовь, которую ценит и сейчас: "Это была любовь с первого взгляда, которая не отпускала меня и не отпускает до сих пор".

Читайте такжеЛысая дочь Кошевого "взорвала" сеть пародией на отца, и довела его до слезПредложение Кошевой делал даже в два этапа, сначала узнавал у жены ее планы, а потом сделал предложение.

Само предложение руки произошло дома и даже без кольца. "У меня тогда просто денег не было на кольцо, я копил на машину", - признался Кошевой.

Тем не менее, пара уже 12 лет вместе, и воспитывает двоих дочерей - Варвару и Серафиму, а Евгений даже настолько подружился с тещей, что все вначале рассказывает ей.

Напомним, Ксению часто видно на шоу и концертах Кошевого, также она поддерживала его во время участия в шоу "Танці з зірками".