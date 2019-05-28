"Любовь в глазах": Потап и Настя Каменских растрогали сеть фото со свадебного путешествия

Счастливые Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие в Турцию / instagram.com/realpotap

Украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап), которые 23 мая стали мужем и женой, показали трогательные фото со свадебного путешествия.

Новоиспеченные супруги отправились в Турцию, где они остановились в отеле класса люкс Maxx Royal Kemer. Компанию им составили их близкие друзья - дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы Время и Стекло Позитива), и владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая.

На фото, которыми артисты поделились на своих страницах в Instagram, Потап и Настя выглядят влюбленными, счастливыми и отдохнувшими. Для вечерней прогулки Каменских выбрала свободный наряд с принтом, а Алексей – белую футболку и шорты.

Поклонники порадовались за пару: кто-то поздравил их со свадьбой, кто-то потребовал еще больше фото с совместного отдыха.

"Какие счастливые!", - написала henryjul.

"Боже! Самый шикарный союз", - считает nastyacanari.

"Еще больше горячих фоток! Настоящие, классные ребята!", - отметила viasacraadrian.

"Любовь в глазах и сердцах!", - написала borsuk_t.

Настя Каменских и Потап светятся от счастья / instagram.com/kamenskux

Ранее Андрей Данилко рассказал, во сколько обошлась свадьба Потапа и Насти: пара не скупилась.