Андрей Данилко рассказал, во сколько обошлась свадьба Потапа и Насти: пара не скупилась

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу за почти 3 миллиона гривен / instagram.com/realpotapо

23 мая состоялась свадьба года – стали мужем и женой Потап и Настя Каменских. Приглашенный гость – Верка Сердючка, без которого не обходится ни одно торжество, рассказала, во сколько молодоженам обошелся банкет.

Артисты устроили торжество в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом, куда пригласили весь украинский шоу-бизнес. Приглашенных гостей угощали холодными закусками, салатом Капрезе, хруcтящим осьминогом, камчатским крабом, фуа-гра и прочими деликатесами, передает СтарХит.

Свадьба мечты самой скрытной паре шоу-бизнеса обошлась в более чем 2,8 миллиона гривен – и это без учета декора и концертной программы.

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая / instagram.com/kamenskux

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.

Ранее Андрей Данилко откровенно рассказал о признании Насти Каменских.