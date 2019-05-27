"Любая девочка этого хочет": Данилко откровенно рассказал о признании Насти Каменских

Верка Сердючка бесплатно выступила на свадьбе Насти Каменских и Потапа / instagram.com/potupinastyaf

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, поделился с журналистами о желании певицы Насти Каменских стать мамой.

Данилко выступил на свадьбе года Каменских и Потапа 23 мая в загородном комплексе под Киевом совершенно бесплатно, передает СтарХит.

"Я чувствовал, что между ними есть контакт, искра, когда только познакомился. Была программа Дом радости, где моя Сердючка с мамой принимали звездных гостей, и вот они пришли в один из выпусков в 2008 году, и я сразу все понял. Свадьба получилась такая... платежеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение", - признался Данилко.

Артист считает, что сбавлять обороты и меньше выступать ни Настя, ни Потап не планируют, однако, Каменских очень хотела бы стать мамой.

"Брак — это же не иммиграция. Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут", - отметил артист.

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.

Ранее стало известно, где Настя Каменских и Потап проведут медовый месяц.