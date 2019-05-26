Стало известно, где Настя Каменских и Потап проведут медовый месяц

Потап и Настя Каменских отправились в Турцию / instagram.com/realpotap

Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) отправились в свадебное путешествие в Анталию, Турция.

Супруги остановились в роскошном пятизвездочном отеле класса "люкс" Maxx Royal Kemer, где гости могут расположиться только на виллах или сьютах – это номера улучшенной планировки с оригинальным дизайнерским решением, которые состоят из двух и более комнат.

Добирались Потап и Настя уже в статусе мужа и жены к отелю на частном самолете. Компанию им составили их близкие друзья - дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы Время и Стекло Позитива), и владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая.

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.