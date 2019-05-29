Обошел Игру престолов и Во все тяжкие: Чернобыль стал лучшим сериалом всех времен

Чернобыль возглавил список лучших сериалов

Исторический мини-сериал Чернобыль от HBO о событиях в Украине, возглавил список сериалов всех времен.

Рейтинг опубликовал ресурс IMDb. Зрители присвоили сериалу наивысшую оценку – таким образом, Чернобыль обошел Игру престолов (6 место) и Во все тяжкие (5 место).

Сериал повествует о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Согласно сценарию, авторы намерены рассказать о "храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".

Список 10 лучших сериалов по версии IMDb:

1. Чернобыль (2019) – 9,6

2. Планета Земля 2 (2016) – 9,5

3. Братья по оружию (2001) – 9,4

4. Планета Земля (2006) – 9,4

5. Во все тяжкие (2008) – 9,4

6. Игра престолов (2011) – 9, 4

7. Прослушка (2002) – 9,3

8. Наша планета (2019) – 9,3

9. Космос: Одиссея через пространство и время (2014) – 9,2

10. Голубая планета 2 (2017) – 9,2

Любой зарегистрированный посетитель IMDb может голосовать за фильмы, выставляя им рейтинг: от 1 (худший фильм) до 10 (шедевр) баллов.

Ранее сибирский искусственный интеллект умозаключил, что у Игры престолов неправильный финал.