Сибирский искусственный интеллект умозаключил, что у Игры престолов неправильный финал

У Игры престолов неправильный финал / twitter.com/thronesfacts

Искусственный интеллект (ИИ), который создали сибирские ученые, разобрал по косточкам окончание культового серила Игра престолов, и пришел к заключению, что серии в нем показаны в неправильном порядке.

Один из авторов сибирского искусственного интеллекта, ученый Евгений Гарин растолковал, что концовка Игры престолов должна была начаться с того, что Дени узнала о намерении Серсеи напасть на нее после сражения с мертвыми, а после этого разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. А завершиться финальный сезон Игры престолов должен был сражением живых и мертвых, в котором Бран убивает короля ночи, пишет "Российская газета".

Ранее Джордж Мартин раскрыл подробности о книжном финале Игры престолов.

Также ранее фанаты Игры престолов требовали новый 8 сезон. Заядлые поклонники культового сериала сошлись во мнении, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс не справились с задачей.

Ранее в финальной серии Игры престолов нашли очередной киноляп — уже третий за сезон на шесть серий. В твиттере шутят, что создатели оставили стаканчики и бутылки во всех сериях.