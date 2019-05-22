Джордж Мартин раскрыл подробности о книжном финале Игры престолов / Reuters

Что будет в конце книг, по которым снята Игра престолов, рассказал американский писатель Джордж Мартин.

Он клятвенно пообещал непременно закончить работу над шестой и седьмой книгами "Песни Льда и Огня", которые будут называться "Ветра зимы" и "Грезы о весне". Однако даты выходы писатель назвать отказался.

В интернете Not a Blog Мартин признался, что его последние романы будут отличаться от последних сезонов сериала.

"Каков будет финал? Я слышу, как люди задают этот вопрос. Такой же, как в сериале? Другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да", — заявил создатель саги.

Читайте такжеСериал Хранители: все, что известно об экранизации популярной серии комиксовПри этом писатель напомнил, что в сериале вообще нет многих – по его мнению, важных – персонажей "Песни Льда и Огня". В то же время в двух оставшихся книгах цикла они непременно появятся.

Он также пояснил, почему в сериале были изменены многие сюжетные линии.

"У них (создателей сериала – ред.) было всего 8 часов, в которые нужно втиснуть весь завершающий сезон. Я думаю, что мои две книги займут не менее 3000 страниц. А если потребуется больше, чтобы лучше раскрыть персонажи, шире описать некоторые события, я добавлю еще", — заявил Мартин.

Напомним, фанаты Игры престолов требуют новый 8 сезон. Заядлые поклонники культового сериала сошлись во мнении, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс не справились с задачей.

Ранее в финальной серии Игры престолов нашли очередной киноляп — уже третий за сезон на шесть серий. В твиттере шутят, что создатели оставили стаканчики и бутылки во всех сериях.