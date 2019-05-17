Выгнать и переснять: фанаты Игры престолов рехнулись и требуют новый 8 сезон

17 мая 2019, 09:09

Заядлые поклонники культового сериала сошлись во мнении, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс не справились с задачей

Игра престолов
Игра престолов / hodorhodor.ru

В четверг, 16 мая, более 300 тысяч обиженных фанатов знаменитого американского сериала Игра престолов подписали петицию с требованием переснять весь финальный сезон.

Заядлые поклонники культового сериала сошлись во мнении, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс не справились с задачей, и увиденные ими пять серий восьмого сезона не оправдали ожидания.

"Они показали себя некомпетентными сценаристами в условиях, когда у них нет исходного материала, то есть книг, на которые можно опираться", - сказано в петиции, которую массово подписали фанаты.

Следует отметить, что серил Игра престолов снимали по мотивам цикла романов Песнь Льда и Огня Джорджа Мартина. Он пока не завершил свое творение. Поэтому сценарий восьмого сезона сериала был написан, исходя из видения этой истории другими людьми. Поклонники творчества Мартина уверены, что писатель придумает альтернативный финал.

Поэтому фанаты подписали петицию, и требуют от HBO привлечь к работе более компетентных сценаристов.

 "Последний сезон должен быть более осмысленным", — полагают фанаты.

Напомним, ранее фанаты Игры престолов отыскали самый неожиданный киноляп в истории сериала.

Так, в четвертой серии заключительного сезона на 17-й минуте на столе возле Дайенерис Таргариен появился бумажный стаканчик с кофе популярной сети Starbucks.

Ранее актриса из Игры престолов вышла замуж в одежде от украинского дизайнера.

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Игра Престолов петиция новости США
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