Совсем расслабились: в финальной серии Игры престолов нашли очередной киноляп

В Игре престолов нашли киноляп / Скрин с видео

6 серии 8 сезона Игры престолов ознаменовалась очередным киноляпом: если до этого был стаканчик из Старбакс на столе возле Дайенерис Таргариен, то теперь уже целая бутылка.

Если считать отросшую руку Джейме Ланнистера на промо-фото, то теперь ляпов уже трое.

Предмет, "несообразный эпохе", поклонники обнаружили в сцене, где знать и дворянство выбирают нового главу Семи королевств. На кадрах видно, что у ноги Сэма Тарли стоит пластиковая бутылка воды.

Новый ляп спровоцировал целую волну шуток в твиттере: мол, создатели сериала оставили стаканчики и бутылки в каждой из серий — нужно их просто найти.

Напомним, фанаты Игры престолов требуют новый 8 сезон. Заядлые поклонники культового сериала сошлись во мнении, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс не справились с задачей.