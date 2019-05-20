Совсем расслабились: в финальной серии Игры престолов нашли очередной киноляп

В твиттере шутят, что создатели оставили стаканчики и бутылки во всех сериях.
6 серии 8 сезона Игры престолов ознаменовалась очередным киноляпом: если до этого был стаканчик из Старбакс на столе возле Дайенерис Таргариен, то теперь уже целая бутылка.
Если считать отросшую руку Джейме Ланнистера на промо-фото, то теперь ляпов уже трое.
Предмет, "несообразный эпохе", поклонники обнаружили в сцене, где знать и дворянство выбирают нового главу Семи королевств. На кадрах видно, что у ноги Сэма Тарли стоит пластиковая бутылка воды.
Новый ляп спровоцировал целую волну шуток в твиттере: мол, создатели сериала оставили стаканчики и бутылки в каждой из серий — нужно их просто найти.
a water bottle in King’s Landing!! #got#gameofthronespic.twitter.com/mwGQlsLwnh— Beth (@bethisloco) 20 мая 2019 г.
Напомним, фанаты Игры престолов требуют новый 8 сезон. Заядлые поклонники культового сериала сошлись во мнении, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс не справились с задачей.