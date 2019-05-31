Дорофеева, Брежнева, Потап, Каменских: как украинские звезды выглядели в школьные годы

31 мая 2019, 14:20

Кто-то поменялся кардинально, а кто-то выглядит, как и в выпускном классе.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / instagram.com/vbdiary

31 мая в Украине прозвенел последний звонок для старшеклассников и выпускников. Школьники в последний раз прошлись по зданиям своих учебных заведений и попрощались со своими учителями и одноклассниками.

Юный и худой Потап, Виталий Козловский с длинной челкой, полная Вера Брежнева в очках с короткой прической - Главред решил разузнать, как выглядели в школьные годы украинские знаменитости.

Алексей Потапенко (Потап)

Потап
Потап в детстве и юности / instagram.com/realpotap

Потап до 4-го класса учился в 105 школе в Дарницком районе Киева, а с 5-го класса — в 141-й школе Киева на Русановке. Именно там он начал заниматься музыкой: писал тексты песен, записывал собственные композиции.

В школьные годы Потап был высоким (сейчас его рост - 195 см), и стройным, так как активно занимался водным поло и готовился поступать в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Вера Брежнева

Вера Брежнева
Вера Брежнева в школе (16 лет) и в 33 года/ instagram.com/vbdiary

Экс-ВИА Гра Вера Брежнева - одна из немногих звезд, которые поражают своими кардинальными переменами. 

В школе она была "гадким утенком", ее постоянно унижали из-за лишнего веса, короткой стрижки и очков. Настоящая фамилия Веры - Галушка, ее дразнили "галушка-лягушка", девочку называли уродиной, и она постоянно дралась с одноклассницами.

Благодаря лазерной операции Брежнева избавилась от очков а тренажерный зал и пилатес помогли похудеть и стать одно из самых сексуальных певиц эстрады.

Виталий Козловский

Виталий Козловский
Виталий Козловский на выпускном в школе / Фото: kp.ua

Виталий Козловский в 1991 году пошел в первый класс в Львовскую среднюю школу №69. С третьего класса он стал заниматься танцами, был участником модерн-балета Жизнь, который с 2002 года сотрудничал с Русланой.

В школе Виталий был завсегдатаем песенных конкурсом, активно участвовал в праздниках, был и ведущим, и вокалистом.

Козловский никогда не был обделен вниманием девушек, и в школе его очень любили одноклассницы и уделяли ему много внимания. 

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в школе / uznayvse.ru

Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева одновременно пошла учиться в танцевальную студию и музыкальную школу. В первом классе у девочки появился "жених" - Максим Горобец. С ним она сидела за одной партой, во втором классе первый поцелуй произошел именно с ним. А вот в 5 классе парочка подралась у доски перед всем классом, и он вскоре уехал, и Надя не знала, куда.

В школе Дорофеева хорошо училась, однако, отличницей не была - не все успевала из-­за концертов, и не любила точные науки. Кроме вокала и музыкальной школы, она успевала гулять с друзьями и ездить в пионерские лагеря.

Настя Каменских

Настя Каменских
Настя Каменских в школьные годы / kp.ua

Украинская певица и новоиспеченная жена Потапа Настя Каменских на протяжении семи лет жила и училась в Италии по программе обмена детьми. В 6 лет пошла в музыкальную школу по классу фортепиано, которую окончила в 14 лет. В 1994 году пошла в киевскую школу № 56.

Певица как-то вспоминала, что школу она не любила, особенно сложно ей давались украинский язык и литература, а также история, поэтому Каменских их прогуливала. Зато отлично знала английский, обожала физкультуру и с удовольствием писала сочинения.

До шестого класса Настя училась хорошо, а потом подделала табель. Обман вскоре раскрыли, Настю даже хотели исключить из школы, но она уже тогда пела, была гордостью школы и выступала на городских праздниках - это ее и спасло.

Ранее Главред собрал поздравления на последнийзвонок 2019 от родителей и друзей.

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Вера Брежнева Виталий Козловский Потап последний звонок
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