Дорофеева, Брежнева, Потап, Каменских: как украинские звезды выглядели в школьные годы

Кто-то поменялся кардинально, а кто-то выглядит, как и в выпускном классе.
31 мая в Украине прозвенел последний звонок для старшеклассников и выпускников. Школьники в последний раз прошлись по зданиям своих учебных заведений и попрощались со своими учителями и одноклассниками.
Юный и худой Потап, Виталий Козловский с длинной челкой, полная Вера Брежнева в очках с короткой прической - Главред решил разузнать, как выглядели в школьные годы украинские знаменитости.
Алексей Потапенко (Потап)
Потап до 4-го класса учился в 105 школе в Дарницком районе Киева, а с 5-го класса — в 141-й школе Киева на Русановке. Именно там он начал заниматься музыкой: писал тексты песен, записывал собственные композиции.
В школьные годы Потап был высоким (сейчас его рост - 195 см), и стройным, так как активно занимался водным поло и готовился поступать в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Вера Брежнева
Экс-ВИА Гра Вера Брежнева - одна из немногих звезд, которые поражают своими кардинальными переменами.
В школе она была "гадким утенком", ее постоянно унижали из-за лишнего веса, короткой стрижки и очков. Настоящая фамилия Веры - Галушка, ее дразнили "галушка-лягушка", девочку называли уродиной, и она постоянно дралась с одноклассницами.
Благодаря лазерной операции Брежнева избавилась от очков а тренажерный зал и пилатес помогли похудеть и стать одно из самых сексуальных певиц эстрады.
Виталий Козловский
Виталий Козловский в 1991 году пошел в первый класс в Львовскую среднюю школу №69. С третьего класса он стал заниматься танцами, был участником модерн-балета Жизнь, который с 2002 года сотрудничал с Русланой.
В школе Виталий был завсегдатаем песенных конкурсом, активно участвовал в праздниках, был и ведущим, и вокалистом.
Козловский никогда не был обделен вниманием девушек, и в школе его очень любили одноклассницы и уделяли ему много внимания.
Надя Дорофеева
Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева одновременно пошла учиться в танцевальную студию и музыкальную школу. В первом классе у девочки появился "жених" - Максим Горобец. С ним она сидела за одной партой, во втором классе первый поцелуй произошел именно с ним. А вот в 5 классе парочка подралась у доски перед всем классом, и он вскоре уехал, и Надя не знала, куда.
В школе Дорофеева хорошо училась, однако, отличницей не была - не все успевала из-за концертов, и не любила точные науки. Кроме вокала и музыкальной школы, она успевала гулять с друзьями и ездить в пионерские лагеря.
Настя Каменских
Украинская певица и новоиспеченная жена Потапа Настя Каменских на протяжении семи лет жила и училась в Италии по программе обмена детьми. В 6 лет пошла в музыкальную школу по классу фортепиано, которую окончила в 14 лет. В 1994 году пошла в киевскую школу № 56.
Певица как-то вспоминала, что школу она не любила, особенно сложно ей давались украинский язык и литература, а также история, поэтому Каменских их прогуливала. Зато отлично знала английский, обожала физкультуру и с удовольствием писала сочинения.
До шестого класса Настя училась хорошо, а потом подделала табель. Обман вскоре раскрыли, Настю даже хотели исключить из школы, но она уже тогда пела, была гордостью школы и выступала на городских праздниках - это ее и спасло.
Ранее Главред собрал поздравления на последнийзвонок 2019 от родителей и друзей.