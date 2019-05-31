Гимн смерти: в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль

В сети появился саундрек к сериалу Чернобыль

Канал HBO выложил в сеть альбом-саундтрек к историческому мини-сериалу Чернобыль о взрыве, который случился 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС.

Видео появилось на YouTube-канале Love Death & Robots. В плейлист вошли 13 саундтреков, которые написала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир.

Она стала автором песен для фильмов Убийца 2: Против всех, Клятва, и сейчас создает музыку для киноленты Джокер Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом, которая появится на экранах в октябре 2019 года.

Гуднадоттир талантливо подчеркнула происходящее на экране, она создала очень страшные переливы музыки, и использовала звуки, которые записала непосредственно в помещении одной из неактивных АЭС в Литве

В сети альбом-саундтрек уже прозвали "гимном смерти", "гимном надвигающегося конца света" и "плачем из самого Ада".

Ранее стало известно, что Чернобыль стал лучшим сериалом всех времен.