В сериале Чернобыль нашли киноляп / Reuters

В 4 серии 1 сезона сериала Чернобыль фанат подметил досадный киноляп.

В одном из кадров крупным планом можно заметить памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный, понятное дело, позднее, чем происходит действие сериала.

"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", – подписал фотодоказательство пользователь Sergey Doda.

Читайте такжеСовсем расслабились: в финальной серии Игры престолов нашли очередной киноляпВ комментариях люди написали о собственных подмеченных неточностях: "Ну в первой серии Минск – это институт Шевченко на ВДНГ, и эвакуация была по дороге на другом берегу киевского моря. Но те, кто не знаком с особенностями ландшафта, этого конечно же не заметит. А так респект за сериал", "Самое прикольное не то, что памятник не потерли, а то, что библиотеку Вернадского в Киеве выдают за центральную библиотеку в Москве".

При этом зрители сходятся во мнении, что сериал все равно "ошеломляющий".

В сериале Чернобыль нашли киноляп / facebook.com/sergey.doda.3

5 серия сериала Чернобыль выйдет в эфир 3 июня. Она называется Вечная память. Тизер уже появился в сети.

Напомним, Чернобыль стал лучшим сериалом всех времен. Зрители присвоили сериалу наивысшую оценку – таким образом, Чернобыль обошел Игру престолов (6 место) и Во все тяжкие (5 место).

Ранее в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль. Некоторые треки были записаны в помещении одной из неактивных АЭС в Литве.